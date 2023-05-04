НХЛ определила номинантов на приз лучшему новичку сезона

НХЛ объявила трёх претендентов на награду «Колдер Мемориал Трофи», которая вручается хоккеисту, наиболее ярко проявившему себя в первый год выступления в лиге. Ими стали нападающий Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), защитник Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз») и вратарь Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»).

20-летний форвард «Сиэтла» закончил регулярный сезон с наибольшим количеством очков среди новичков (57). Бенирс помог «Сиэтлу» выйти в плей-офф во второй год существования организации.

Пауэр стал лучшим среди защитников-новичков по очкам (35) и ассистам (31). «Сэйбрз» закончили выступление с наибольшим количеством побед (42) со времён сезона 2010/2011.

Скиннер среди всех новых голкиперов в лиге стал лучшим по количеству побед (29) и игр (50), а также был третьим по проценту сейвов — 91.4%.

Нынешний сезон стал вторым подряд, когда среди трёх номинантов не оказалось ни одного россиянина. Последним отечественным игроком, кто брал эту награду, стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, взявший приз по итогам сезона-2020/2021.