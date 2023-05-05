«Нефтехимик» подписал контракты с защитником Сериковым и нападающим Злодеевым

ХК «Нефтехимик» подписал контракты с защитником Артёмом Сериковым и нападающим Дмитрием Злодеевым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что срок контрактов рассчитан на два года. Оба хоккеиста перешли в «Нефтехимик» в рамках обмена на Павла Порядина в «Спартак».

22-летний Сериков в прошлом сезоне провёл 72 матча за «Спартак» в КХЛ и набрал 11 (4+7) очков.

20-летний Злодеев в прошлом сезоне КХЛ провёл 18 матчей за «Спартак» и отметился результативной передачей. В составе юниорской сборной России выигрывал Кубок Глинки/Гретцки. В 2020 году Злодеев был задрафтован клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс» под общим 175-м номером.

Также в прошедшем сезоне хоккеисты в составе воскресенского «Химика» стали обладателями Кубка Петрова.