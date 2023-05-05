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Спортивный директор «Салавата Юлаева» о Ефремове: надеемся раскрыть его ударный потенциал

Спортивный директор «Салавата Юлаева» о Ефремове: надеемся раскрыть его ударный потенциал
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Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал подписание контракта с нападающим Владиславом Ефремовым. Форвард в минувшем сезоне выступал за московское «Динамо».

«Это универсальный двусторонний игрок. Хорошо работает на точке вбрасывания, здорово действует в обороне, при этом читает игру и подключается к атакам. Надеемся раскрыть ударный потенциал Владислава ещё больше. Это игрок с хорошей хоккейной школой, которому в прошлом клубе выделяли роль игры в меньшинстве. Он входит в зрелый возраст. Если наш тренерский штаб даст ему больше ответственности, он воспользуется своим шансом», — цитирует Чижова пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ Ефремов провёл 265 матчей, в которых набрал 55 очков — забросил 21 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+3».

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