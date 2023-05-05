Павелски — 2-й игрок в истории НХЛ старше 35 лет с 5 шайбами за 2 матча одного плей-офф

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски забросил победную шайбу во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с командой «Сиэтл Кракен» (4:2). В первой встрече 38-летний хоккеист оформил покер, но его команда уступила. 38-летний Павелски стал вторым игроком в истории лиги старше 35 лет, забившим пять шайб в двух матчах одного розыгрыша плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Первым игроком старше 35 лет, которому покорилось подобное достижение, стал Морис Ришар, отличившийся в 5-м матче полуфинала и 1-м матче финала Кубка Стэнли на момент, когда ему было 35 лет и 245 дней.

В трёх встречах нынешнего плей-офф Кубка Стэнли Павелски набрал 6 (5+1) очков. За карьеру в плей-офф у него теперь 69 шайб в 171 матче.