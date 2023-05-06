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Лебрюн: опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм лидеров были напрасны

Лебрюн: опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм лидеров были напрасны
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Известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» оценил победу «Каролины» во втором матче серии с «Нью-Джерси» (6:1) и отметил атакующую мощь хоккеистов «Харрикейнз».

«Опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм ключевых игроков были напрасны. Они обладают впечатляющей глубиной состава», — написал Лебрюн в своём аккаунте в соцсети.

«Каролина» потеряла несколько ключевых хоккеистов клуба из-за травм — Андрея Свечникова, Ондржея Каше, Теуво Терявяйнена, Макса Пасиоретти и Джейка Гардинера.

«Каролина» выиграла оба домашних матча с общим счётом 11:2 и повела в серии 2-0. Третий матч серии состоится на площадке «Нью-Джерси» 7 мая. Начало встречи — в 22:30 мск.

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