Лебрюн: опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм лидеров были напрасны
Поделиться
Известный журналист и инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере» оценил победу «Каролины» во втором матче серии с «Нью-Джерси» (6:1) и отметил атакующую мощь хоккеистов «Харрикейнз».
«Опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм ключевых игроков были напрасны. Они обладают впечатляющей глубиной состава», — написал Лебрюн в своём аккаунте в соцсети.
«Каролина» потеряла несколько ключевых хоккеистов клуба из-за травм — Андрея Свечникова, Ондржея Каше, Теуво Терявяйнена, Макса Пасиоретти и Джейка Гардинера.
«Каролина» выиграла оба домашних матча с общим счётом 11:2 и повела в серии 2-0. Третий матч серии состоится на площадке «Нью-Джерси» 7 мая. Начало встречи — в 22:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2023
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:47
-
07:20
-
07:07
-
05:46
-
04:27
-
03:51
-
02:12
- 5 мая 2023
-
23:35
-
22:34
-
22:20
-
22:05
-
21:35
-
21:04
-
20:41
-
20:19
-
19:39
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
18:36
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:40
Партнерский контент