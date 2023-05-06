Швейцария обыграла Финляндию и прервала семиматчевую серию поражений на Еврохоккейтуре

В Чехии на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» (Брно) завершился матч в рамках Чешских игр Еврохоккейтура. Сборная Швейцарии обыграла сборную команду Финляндии со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл хоккеист сборной Швейцарии Марко Миранда с передачи Дарио Симьон. На 18-й минуте финнам удалось сравнять счёт усилиями Олли Мяяття. На 25-й минуте швейцарцы вновь вышли вперёд благодаря голу Кэлвина Тюркауфа с передачи Ромена Лёффеля. Эта шайба оказалась победной и позволила сборной Швейцарии прервать семиматчевую серию поражений в рамках Еврохоккейтура.

Заключительный матч Евротура сборная Финляндии проведёт 7 мая со сборной Швеции. Сборная Швейцарии 7 мая встретится с хозяйкой заключительного этапа Евротура сборной Чехии.