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Швейцария обыграла Финляндию и прервала семиматчевую серию поражений на Еврохоккейтуре

Швейцария обыграла Финляндию и прервала семиматчевую серию поражений на Еврохоккейтуре
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В Чехии на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» (Брно) завершился матч в рамках Чешских игр Еврохоккейтура. Сборная Швейцарии обыграла сборную команду Финляндии со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте матча счёт открыл хоккеист сборной Швейцарии Марко Миранда с передачи Дарио Симьон. На 18-й минуте финнам удалось сравнять счёт усилиями Олли Мяяття. На 25-й минуте швейцарцы вновь вышли вперёд благодаря голу Кэлвина Тюркауфа с передачи Ромена Лёффеля. Эта шайба оказалась победной и позволила сборной Швейцарии прервать семиматчевую серию поражений в рамках Еврохоккейтура.

Еврохоккейтур. Чешские игры
06 мая 2023, суббота. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Финляндия
1:0 Миранда (Симьон) – 04:28 (5x5)   1:1 Мяяття – 17:25 (5x5)   2:1 Тюркауф (Лёффель) – 24:49 (5x4)

Заключительный матч Евротура сборная Финляндии проведёт 7 мая со сборной Швеции. Сборная Швейцарии 7 мая встретится с хозяйкой заключительного этапа Евротура сборной Чехии.

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