Швейцария обыграла Финляндию и прервала семиматчевую серию поражений на Еврохоккейтуре
Поделиться
В Чехии на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» (Брно) завершился матч в рамках Чешских игр Еврохоккейтура. Сборная Швейцарии обыграла сборную команду Финляндии со счётом 2:1.
Уже на пятой минуте матча счёт открыл хоккеист сборной Швейцарии Марко Миранда с передачи Дарио Симьон. На 18-й минуте финнам удалось сравнять счёт усилиями Олли Мяяття. На 25-й минуте швейцарцы вновь вышли вперёд благодаря голу Кэлвина Тюркауфа с передачи Ромена Лёффеля. Эта шайба оказалась победной и позволила сборной Швейцарии прервать семиматчевую серию поражений в рамках Еврохоккейтура.
Еврохоккейтур. Чешские игры
06 мая 2023, суббота. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Финляндия
1:0 Миранда (Симьон) – 04:28 (5x5) 1:1 Мяяття – 17:25 (5x5) 2:1 Тюркауф (Лёффель) – 24:49 (5x4)
Заключительный матч Евротура сборная Финляндии проведёт 7 мая со сборной Швеции. Сборная Швейцарии 7 мая встретится с хозяйкой заключительного этапа Евротура сборной Чехии.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:47
-
07:20
-
07:07
-
05:46
-
04:27
-
03:51
-
02:12
- 5 мая 2023
-
23:35
-
22:34
-
22:20
-
22:05
-
21:35
-
21:04
Партнерский контент