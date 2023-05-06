Вратарь Андерсен повторил достижение двух голкиперов «Каролины Харрикейнз»

Датский вратарь «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен одержал три победы в трёх матчах плей-офф Кубка Стэнли, войдя в историю своей команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

33-летний Андерсен в последнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой игры. В трёх встречах плей-офф Кубка Стэнли на его счету три победы и 96,3% отражённых бросков. Для Андерсона этот плей-офф первый в составе «Каролины» и с 2020 года. Два предыдущих розыгрыша он пропускал из-за травм. Они же не позволили датчанину выйти на лёд в первых пяти матчах.

Ранее в истории «Каролины» и «Хартфорда» только два вратаря выигрывали первые 3+ матча в плей-офф за клуб. Это Майк Лиут (четыре в 1986-м) и Кёртис Макэлинни (три в 2019-м).