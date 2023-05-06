Капитан «Нью-Джерси» — о 0-2 в серии с «Каролиной»: мы должны быть очень злыми

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир остался крайне недоволен поражением во втором матче серии с «Каролиной» 1:6. Хоккеисты «Дэвилз» проиграли оба гостевых матча с общим счётом 2:11 и уступают в серии 1-2.

«Больше всего меня беспокоит то, что мы проигрывали единоборства. Это плей-офф, мы должны быть очень злыми из-за таких результатов. В нашей команде много мастеровитых ребят, но в плей-офф одно мастерство ничего не решает», – цитирует Хишира пресс-служба клуба.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Нью-Джерси» проиграл два первых домашних матча «Рейнджерс» с общим счётом 2:10, однако впоследствии смог переломить ход серии и пройти во второй раунд.

Третий матч серии состоится на площадке «Нью-Джерси» 7 мая. Начало встречи — в 22:30 мск.