«Северсталь» обменяла Гераськина в «Авангард» на Муханова и денежную компенсацию

«Северсталь» и «Авангард» совершили обмен хоккеистами. Нападающий череповецкой команды Игорь Гераськин продолжит карьеру в Омске, а в обратном направлении отправятся 17-летний форвард Тимур Муханов и денежная компенсация. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды на официальном сайте.

24-летний Игорь Гераськин в прошедшей регулярке сыграл за «Северсталь» 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.

В минувшем сезоне Тимур Муханов провёл 31 игру за «Омские крылья» (ВХЛ), набрав 8 (4+4) очков.