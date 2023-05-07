Костин подрался с игроком «Вегаса» на последней минуте второго матча серии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл второй матч серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

«Эдмонтон» уже к середине матча вёл со счётом 5:0, из-за чего в оставшееся время хоккеисты команд устроили несколько драк и потасовок. В одной из них поучаствовал российский форвард «Эдмонтона» Клим Костин, который подрался с защитником «Вегаса» Заком Уайтклаудом на последней минуте матча. Поединок вышел достаточно равным, арбитры выписали обоим игрокам по пять минут за драку. По итогам матча обе команды набрали на двоих 124 штрафные минуты. Больше всех отличился нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн, заработавший два дисциплинарных штрафа и в общей сложности набравший 24 штрафные минуты.

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Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 9 мая.