Карандин: арбитры потеряли оба полуфинала Кубка Гагарина, была профанация судейства

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин остался недоволен судейством в плей-офф КХЛ и отдельно выделил арбитраж в полуфиналах Кубка Гагарина.
«Главная задача арбитра в хоккее — провести чётко определённую линию в своей работе и позволить игрокам реализовать все свои лучшие качества, на радость болельщикам и на пользу игре. На мой взгляд, эта задача не была решена. Прежде всего в КХЛ. И не столько в регулярном чемпионате, сколько в плей-офф. Для меня стал показательным первый матч армейской серии, когда арбитры проглотили свисток и просто отказались от удалений. Да, арбитров вообще не было видно, вроде бы всё хорошо, но, на мой взгляд, это профанация судейства. Кстати, ту же картинку увидел и в другом полуфинале. Да, «Авангард» играл немного академично, но «Ак Барс» затащил его в грязноватый хоккей, с обилием стычек и мелкого фола. Моё мнение: арбитры потеряли и эту серию.
Посмотрите на плей-офф НХЛ — у Макдэвида, Мэттьюса и других талантливых мальчишек руки развязаны, любой мелкий фол, направленный на торможение их игры, наказывается. Да, в НХЛ есть определённый допуск по силовым приёмам, но задержки, блокировки, удары по рукам сразу наказываются. Методика видна, школа есть! А в розыгрыше Кубка Гагарина девять таких мелких фолов из десяти пропускались. Всё пущено на самотёк.
Идея КХЛ пригласить на арбитраж Рене Фазеля? На мой взгляд, сомнительная идея. Иностранцам у нас тяжело. Например, в тренерском деле на одного Хартли приходятся десять неудачников, Питерсов и Торчетти. Да, Фазель — сильный чиновник и опытный арбитр. Но в первую очередь судейство КХЛ спасёт сильный методист, который предложит нашему судейству выверенную методику. Только так можно убрать нынешнюю ситуацию, когда судим в стиле «кто в лес, кто по дрова». И только тогда в плей-офф получим чистый хоккей, который будет развивать нашу школу, а не отбрасывать её назад», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
После первых двух раундов плей-офф КХЛ Карандин также выражал недовольство работой арбитров и был расстроен решениями некоторых судей, которые пропускают явные грубые нарушения, чем способствуют грязной игре.
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