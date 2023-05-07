Сборная Беларуси разгромила сборную Казахстана и заняла первое место на турнире в Астане

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл заключительный матч турнира, в котором сборная Беларуси разгромила хозяев соревнований, сборную Казахстана, со счётом 6:0.

Шайбы забрасывали Роман Горбунов, Владимир Алистров, Тимофей Ковгореня, Сергей Романович, Егор Чезганов и Андрей Белевич. Ворота защищали голкиперы Никита Бояркин и Иван Кульбаков.

Таким образом, сборная Беларуси стала победителем турнира в Астане, одержав две победы в двух матчах с общим счётом 13:4. Сборная «Россия 25» заняла второе место с одной победой в двух матчах. Замкнула таблицу сборная Казахстана, которая проиграла оба своих матча с общим счётом 0:9.

Напомним, 9 мая в Красноярске сборная «Россия 25» сыграет со сборной Беларуси. Начало матча — в 12:00 мск.