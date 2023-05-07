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Сборная Беларуси разгромила сборную Казахстана и заняла первое место на турнире в Астане

Сборная Беларуси разгромила сборную Казахстана и заняла первое место на турнире в Астане
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл заключительный матч турнира, в котором сборная Беларуси разгромила хозяев соревнований, сборную Казахстана, со счётом 6:0.

Шайбы забрасывали Роман Горбунов, Владимир Алистров, Тимофей Ковгореня, Сергей Романович, Егор Чезганов и Андрей Белевич. Ворота защищали голкиперы Никита Бояркин и Иван Кульбаков.

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07 мая 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 6
Беларусь
0:1 Горбунов (Бокун) – 02:50 (5x5)   0:2 Алистров – 08:01 (4x5)   0:3 Ковгореня (Филяев) – 22:31 (5x5)   0:4 Романович (Секерин, Сапего) – 36:37 (5x5)   0:5 Чезганов (Белевич) – 40:54 (5x5)   0:6 Белевич – 44:17 (5x5)

Таким образом, сборная Беларуси стала победителем турнира в Астане, одержав две победы в двух матчах с общим счётом 13:4. Сборная «Россия 25» заняла второе место с одной победой в двух матчах. Замкнула таблицу сборная Казахстана, которая проиграла оба своих матча с общим счётом 0:9.

Напомним, 9 мая в Красноярске сборная «Россия 25» сыграет со сборной Беларуси. Начало матча — в 12:00 мск.

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