«Рейнджерс» не рассматривают Кенневилля на пост главного тренера — New York Post

Североамериканский портал New York Post сообщает, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не рассматривает Джоэля Кенневилля на пост главного тренера.

В октябре 2021 года Кенневилль покинул пост главного тренера «Флориды Пантерз» из-за дела о сексуальном насилии в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Отмечается, что «Рейнджерс» не будут обращаться к комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с целью получения разрешения на переговоры со специалистом.

Напомним, прежний главный тренер «синерубашечников» Жеррар Галлан был отправлен в отставку со своего поста в ночь с 6 на 7 мая по московскому времени. Как сообщил ESPN источник в НХЛ, одним из факторов, повлиявших на увольнение, стали мнения игроков команды.

В текущем плей-офф «Рейнджерс» проиграли в первом раунде «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4 в серии.