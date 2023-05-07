Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Драйзайтль — первый игрок в НХЛ с шестью шайбами в первых двух матчах серии Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче с «Вегас Голден Найтс» оформил дубль. В первой игре серии второго раунда Кубка Гагарина в его активе был покер.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, ранее ни одному игроку в истории розыгрышей Кубка Стэнли не удавалось забросить шесть шайб в первых двух играх серии.

Пять шайб забрасывали Гленн Андерсон (1983, «Эдмонтон»), Яри Курри (1985, «Эдмонтон»), Дино Чикарелли (1990, «Вашингтон Кэпиталз»), Дейл Хантер (1993, «Вашингтон»), Йохан Францен (2008, «Детройт Ред Уингз»), Натан Маккиннон (2021, «Колорадо Эвеланш») и Джо Павелски (2023, «Даллас Старз»).

Напомним, во втором матче серии полуфинала плей-офф НХЛ Западной конференции «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.