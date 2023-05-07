Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков дебютировал в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
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В эти минуты в Ньюарке, США, проходит третий матч второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролиной Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 5:1 в пользу хозяев.
После четвёртой пропущенной шайбы в начале второго периода голкипер «ураганов» Фредерик Андерсен был заменён на российского вратаря Петра Кочеткова. Отметим, что спустя полторы минуты после замены «Каролина» забила свой первый гол в матче.
Эта игра — дебютная для Кочеткова в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3-й период
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Майер (Хьюз, Мерсер) – 05:57 (5x5) 2:0 Хьюз (Смит, Мерсер) – 10:55 (5x5) 3:0 Маклауд (Хишир, Марино) – 12:30 (4x5) 4:0 Хишир (Братт, Палат) – 20:53 (5x5) 4:1 Ахо (Джарвис, Славин) – 22:00 (5x5) 5:1 Сиверсон (Хьюз, Хьюз) – 25:33 (5x5) 5:2 Мартинук – 32:18
В НХЛ в этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 24 матча, в которых он одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.
Четвёртая игра в серии состоится в ночь на 10 мая на льду «Дэвилз» в 2:00 мск.
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