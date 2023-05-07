Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков дебютировал в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты в Ньюарке, США, проходит третий матч второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролиной Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 5:1 в пользу хозяев.

После четвёртой пропущенной шайбы в начале второго периода голкипер «ураганов» Фредерик Андерсен был заменён на российского вратаря Петра Кочеткова. Отметим, что спустя полторы минуты после замены «Каролина» забила свой первый гол в матче.

Эта игра — дебютная для Кочеткова в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

В НХЛ в этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 24 матча, в которых он одержал 12 побед с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.

Четвёртая игра в серии состоится в ночь на 10 мая на льду «Дэвилз» в 2:00 мск.