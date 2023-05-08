Владимир Плющев прокомментировал возможное возвращение голкипера Федотова в ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможные изменения во вратарской линии ЦСКА. Ранее сообщалось, что голкипер Иван Федотов вернётся в армейский клуб.

«Считаю, что Рейдеборн провёл сезон на достаточно высоком уровне. Он хотел остаться в клубе и готов был рассматривать варианты продления контракта. Если ему не предлагают новое соглашение, то, наверное, у ЦСКА другие планы и другие кандидаты на место вратаря.

Иван Федотов — достойная замена Рейдеборну? Конечно. Федотов отдал долг Родине, отслужив в армии. Он мастер высокого уровня. Если Федотов захочет продолжить карьеру в ЦСКА, то достаточно быстро наберёт форму», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, Федотов был задержан 1 июля 2022 года в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Иван в составе ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2021/2022.