Форвард «России 25»: команда получила в Казахстане бесценный опыт

Нападающий «России 25» Михаил Воробьёв прокомментировал матчи сборной на турнире в Казахстане.

«В Астане выдержали свой игровой стиль в первом матче против казахстанцев. Во втором матче подвела реализация, хотя по игре смотрелись неплохо, создали много моментов. Кстати, у сборной Беларуси новый тренер и качественный состав, это сильная команда, что она доказала на следующий день, когда разгромила команду Казахстана. Тренерский штаб сборной России детально разобрал эти игры, показал, в чём наши резервы. Работаем и играем дальше — турне продолжается.

Почему в Астане с белорусами не сыграл? Тренеры проводят небольшую ротацию. В сборной «Россия 25» много молодёжи, у каждого есть шанс.

Вообще наша команда получила в Казахстане бесценный опыт. Провели два матча, по сути, за 18 часов — вечерний и дневной. Я словно вернулся в Филадельфию, где в АХЛ мы иногда проводили три матча за три дня, причём первый и третий — домашние, а второй — гостевой, на который добирались на автобусе. Тут примерно такой же режим — Челябинск — Астана — Красноярск. Для молодой команды это отличный тест перед новой серией игр!», — цитирует Воробьёва Russia-Hockey.ru.

Ранее Воробьёв рассказал о физическом состоянии после сезона в КХЛ.