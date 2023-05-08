Форвард «России 25»: команда получила в Казахстане бесценный опыт

Нападающий «России 25» Михаил Воробьёв прокомментировал матчи сборной на турнире в Казахстане.
«В Астане выдержали свой игровой стиль в первом матче против казахстанцев. Во втором матче подвела реализация, хотя по игре смотрелись неплохо, создали много моментов. Кстати, у сборной Беларуси новый тренер и качественный состав, это сильная команда, что она доказала на следующий день, когда разгромила команду Казахстана. Тренерский штаб сборной России детально разобрал эти игры, показал, в чём наши резервы. Работаем и играем дальше — турне продолжается.
Почему в Астане с белорусами не сыграл? Тренеры проводят небольшую ротацию. В сборной «Россия 25» много молодёжи, у каждого есть шанс.
Вообще наша команда получила в Казахстане бесценный опыт. Провели два матча, по сути, за 18 часов — вечерний и дневной. Я словно вернулся в Филадельфию, где в АХЛ мы иногда проводили три матча за три дня, причём первый и третий — домашние, а второй — гостевой, на который добирались на автобусе. Тут примерно такой же режим — Челябинск — Астана — Красноярск. Для молодой команды это отличный тест перед новой серией игр!», — цитирует Воробьёва Russia-Hockey.ru.
Ранее Воробьёв рассказал о физическом состоянии после сезона в КХЛ.
- 8 мая 2023
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:47
-
08:32
-
08:27
-
08:15
-
08:10
-
07:49
-
07:32
-
07:15
-
06:45
-
06:24
-
06:12
-
05:57
-
05:50
-
05:45
-
05:35
-
05:29
-
04:34
-
04:22
-
01:18
- 7 мая 2023
-
23:49
-
23:27
-
22:52
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:28