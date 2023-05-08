Нападающий Адриан Кемпе не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира — 2023

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира — 2023.

«Я чувствую себя довольно измотанным после долгого сезона, в котором мне пришлось много играть за «Лос-Анджелес Кингз». Так что я, вероятно, не поеду [на чемпионат мира]», — приводит слова Кемпе Expressen.

В регулярном сезоне Кемпе провёл 82 матча, в которых забросил 41 шайбу и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 67 очков. В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 26-летнего форварда шесть матчей и 8 (5+3) результативных баллов в активе.

Кемпе становился чемпионом мира в составе сборной Швеции в 2018 году.

Групповые матчи чемпионата мира — 2023 состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.