Защитник Богдан Конюшков ответил на вопрос, схож ли стиль игры «Торпедо» и «Чайки». Напомним, 20-летний игрок обороны после вылета из Кубка Гагарина стал чемпионом МХЛ, выиграв Кубок Харламова.

«Стили «Торпедо» и «Чайки» схожи? Нужно учитывать, что в КХЛ больше мастеров. Я прекрасно понимал, что в «Чайке» ещё молодые ребята, они только начинают формироваться как хоккеисты, поэтому старался не делать какие-то мудрёные передачи, так как осознавал, что такой хоккей ставится не за шесть игр финала. В «Торпедо» мы шли к этому целый сезон, учились каждую игру и тренировку, это был долгий процесс. Знал, что мы не придём к такому же хоккею за финал, и я не скажу: «Давайте, я буду выходить из-под прессинга вот так, ты должен быть здесь, а ты — там». Мне нужно было объективно оценивать обстановку и просто стараться дать какие-то вещи на рассмотрение. Я спрашивал у партнёров: «Если я сыграю так, тебе будет удобно? Ты меня поймёшь в этом случае? Если мы так сделаем, то выйдем из-под прессинга и обрежем троих, это будет более эффективно, чем швырнуть шайбу в дальний борт».

В «Чайке» рацион не такой строгий, как в «Торпедо»? Да, но мне в этом плане было проще. Я и до Игоря Николаевича старался правильно питаться, и это вошло в привычку, уже сам не хочу вредную пищу. Максимум, что могу купить в фастфуде — это кофе. Не потому, что мне нельзя. Я могу себе позволить, просто не хочу. Внешний вид Игоря Николаевича только подтверждает правильность и важность его взглядов на еду. То, как он выглядит в свои 62 года — это просто грандиозно!» — цитирует Конюшкова сайт КХЛ.

Конюшков включён в список номинантов на приз лучшему новичку сезона-2022/2023 в КХЛ.