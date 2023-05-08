Главный тренер «Флориды» оценил победную серию Бобровского в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победную серию голкипера клуба Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, которая составляет шесть матчей.
«У нас есть выбор из двух вещей. Или мы выбираем парня-ветерана, который всё это повидал, у которого огромный опыт и он может с этим справиться, или парня, который понятия не имеет, где он, чёрт возьми, находится, потому что ему всё равно. Он собирается играть в течение следующих 18 лет.
У Сергея был тяжёлый год, и я не имею в виду это в негативном смысле. Возникало много проблем. Он трудился с с самого начала, а затем Спенсер [Найт] взял верх. Потом Бобровский получил травму, потом заболел. Каждый раз, когда у него что-то получалось, что-то бросало ему вызов. И каждый раз он справлялся с этим.
Пришёл Алекс [Лайон], и он был великолепен. Я втянул [Бобровского] в очень, очень тяжёлую игру в той бостонской серии. Я заслужил доверие Сергея, и теперь, кончено же, команда доверяет ему», — приводит слова Мориса Maple Leafs Hot Stove.
- 8 мая 2023
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:33
-
14:22
-
13:52
-
13:31
-
13:11
-
12:50
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:15
-
09:01
-
08:53
-
08:47
-
08:32
-
08:27
-
08:15