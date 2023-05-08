Главный тренер «Флориды» оценил победную серию Бобровского в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победную серию голкипера клуба Сергея Бобровского в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, которая составляет шесть матчей.

«У нас есть выбор из двух вещей. Или мы выбираем парня-ветерана, который всё это повидал, у которого огромный опыт и он может с этим справиться, или парня, который понятия не имеет, где он, чёрт возьми, находится, потому что ему всё равно. Он собирается играть в течение следующих 18 лет.

У Сергея был тяжёлый год, и я не имею в виду это в негативном смысле. Возникало много проблем. Он трудился с с самого начала, а затем Спенсер [Найт] взял верх. Потом Бобровский получил травму, потом заболел. Каждый раз, когда у него что-то получалось, что-то бросало ему вызов. И каждый раз он справлялся с этим.

Пришёл Алекс [Лайон], и он был великолепен. Я втянул [Бобровского] в очень, очень тяжёлую игру в той бостонской серии. Я заслужил доверие Сергея, и теперь, кончено же, команда доверяет ему», — приводит слова Мориса Maple Leafs Hot Stove.