«Сиэтл» в восьмой раз забросил 7+ шайб за матч в этом сезоне — лучший результат в лиге
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Завершился третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене». Игра закончилась разгромной победой «Сиэтла» со счётом 7:2.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сиэтл» в восьмой раз забросил семь и более шайб за матч в этом сезоне (регулярка и плей-офф) – лучший результат в лиге. На втором месте располагается «Эдмонтон Ойлерз» с семью такими встречами.
Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Сиэтла». Следующий матч в полуфинальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли состоится на домашнем стадионе «Кракен» «Климат Пледж-Арена» в ночь на 10 мая в 4:30 мск.
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