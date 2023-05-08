Конюшков — о победе в МХЛ: было всего четыре бутылки шампанского, не по-чемпионски вообще

Защитник Богдан Конюшков рассказал, как «Чайка» отмечала победу в Кубке Харламова. Напомним, 20-летний игрок обороны после вылета из Кубка Гагарина стал чемпионом МХЛ.

«Что было после официальной части торжества? Мы выпили шампанского из кубка в раздевалке, все обнимались, поздравляли друг друга и благодарили за хорошую работу, ведь мы сделали всё, что от нас требовалось. Спокойно посидели в ресторане, вспомнили то время, когда были вместе.

Хоть я и играл в плей-офф МХЛ совсем недолго, но ребята всё равно очень душевные, я бесконечно горд и благодарен, что они приняли меня в коллектив.

Сколько бутылок шампанского вмещает Кубок Харламова? Приоткрою завесу: у нас было очень мало шампанского, всего четыре бутылки, потому что не всем его пока можно. Если честно, было вообще не по-чемпионски (улыбается). Кто-то мог выпить, кто-то – нет», — приводит слова Конюшкова сайт МХЛ.