Марнер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: нам нужно забыть об этом, теперь «сделай или умри»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал поражение команды от «Флориды Пантерз» (3:2 ОТ) в третьем серии полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли. Теперь «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-0.

«Отвратно, но нам нужно забыть об этом. Должны понимать, что теперь все упростилось до «сделай или умри». Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче и быть готовыми к нему», — приводит слова Марнера пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Следующий матч между командами вновь состоится на домашней арене «Флориды», «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Он пройдёт 11 мая. «Торонто» в первом раунде плей-офф прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Пантерз» обыграли «Бостон Брюинз».