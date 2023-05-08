Марнер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: нам нужно забыть об этом, теперь «сделай или умри»
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал поражение команды от «Флориды Пантерз» (3:2 ОТ) в третьем серии полуфинала Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли. Теперь «Пантерз» ведут в серии со счётом 3-0.
«Отвратно, но нам нужно забыть об этом. Должны понимать, что теперь все упростилось до «сделай или умри». Теперь нужно сосредоточиться на следующем матче и быть готовыми к нему», — приводит слова Марнера пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Следующий матч между командами вновь состоится на домашней арене «Флориды», «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Он пройдёт 11 мая. «Торонто» в первом раунде плей-офф прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Пантерз» обыграли «Бостон Брюинз».
Комментарии
- 8 мая 2023
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:33
-
14:22
-
13:52
-
13:31
-
13:11
-
12:50
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:31
Партнерский контент