Артём Сергеев высказался о результативности Михаила Григоренко в Кубке Гагарина

Защитник ЦСКА Артём Сергеев высказался о своём одноклубнике Михаиле Григоренко в контексте его результативности в последнем плей-офф Кубка Гагарина.

«Он добавил, статистика говорит сама за себя. Дело пошло — и всё. Кто играет в хоккей, понимает, что это такое. В финальной серии ему уделяли особое внимание, но он круто провёл плей-офф, заслуженно стал самым ценным игроком», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

28-летний Григоренко провёл в розыгрыше Кубка Гагарина 27 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков. При этом он не отметился результативными действиями в четырёх последних матчах финала с казанским «Ак Барсом». Однако это не помешало его команде завоевать трофей второй год подряд и в третий раз в своей истории.