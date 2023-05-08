«Чайка» провела чемпионский парад в честь победы в Кубке Харламова. Фото

«Чайка», которая по итогам прошлого сезона выиграла плей-офф Молодёжной хоккейной лиги и стала обладателем Кубка Харламова, провела чемпионский парад в Нижнем Новгороде.

Хоккеисты и тренеры нижегородской команды проехали с Кубком Харламова на двухэтажном автобусе и в ретромобилях по значимым местам города, включая Музей «ГАЗа», Ярмарку, Стрелку и Кремль, а затем парадом прошли с болельщиками по пешеходной части Большой Покровской улицы.

В финальной серии плей-офф МХЛ «Чайка» в шести матчах обыграла «Омских Ястребов» (4-2) и второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Харламова. Билеты на шестой матч команд были раскуплены за пять минут. Впервые нижегородский клуб победил в плей-офф МХЛ в сезоне-2014/2015.