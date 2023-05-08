Нападающий «Анахайма» Сильверберг задумался о возвращении в Швецию

Форвард «Анахайм Дакс» Якоб Сильверберг признался, что начал задумываться о возвращении в чемпионат Швеции. 32-летний хоккеист, контракт которого с командой Национальной хоккейной лиги истекает через сезон, хочет вновь сыграть за клуб «Брюнес». Об этом сообщает SVT Sport.
Сильверберг играл за «Брюнес» с 2008 по 2012 год, а затем подписал контракт с «Оттавой Сенаторз», которая выбрала его на драфте НХЛ 2009 года под общим 39-м номером. В июле 2013-го хоккеиста обменяли в «Анахайм».
Соглашение Сильверберга с «Дакс» подойдёт к концу после сезона-2023/2024. По действующему контракту шведский форвард получает $ 5,25 млн (€ 4,77 млн) за сезон.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата Якоб Сильверберг набрал 26 (10+16) очков в 81 матче при показателе полезности «-20».
- 8 мая 2023
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