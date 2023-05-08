«Флорида» объявила о подписании Самоскевича, которого выбрала в 1-м раунде драфта-2021

Американский нападающий Маки Самоскевич подписал трёхлетний контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте. 20-летний хоккеист был выбран «Флоридой» под 24-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2021.
Большую часть нынешнего сезона Самоскевич провёл за университет Мичигана в чемпионате NCAA, набрав в 39 встречах 43 (20+23) очка. Также форвард провёл два матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Шарлотт», в которых набрал 2 (0+2) очка. В плей-офф у Самоскевича 4 (0+4) очка в 7 встречах.
«Флорида» продолжает борьбу за Кубок Стэнли. В первом раунде «Пантерз» в семи матчах прошли «Бостон Брюинз» (3-4), а во втором раунде уверенно играют в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (0-3).
- 8 мая 2023
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