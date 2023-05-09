Генменеджер «Чикаго» — о победе клуба в драфт-лотерее НХЛ: это может изменить эпоху

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхокс» Кайл Дэвидсон отреагировал на победу команды в драфт-лотерея НХЛ – 2023.
«Вы понимаете, какое влияние может оказать первый общий выбор и получение первого общего выбора в нужный год. Это может изменить франшизу, это может изменить город и это может изменить эпоху в истории команды. Так что в этом есть большой вес и большое значение.
Когда карточка перевернулась, и на ней оказался наш логотип, это сразу бросается в глаза, потому что ты думаешь об этом в преддверии, думаешь о том, что могло бы быть, но не позволяешь себе заходить туда так далеко, потому что, мы не ожидали, что это произойдёт», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.
Отметим, это второй случай победы «Чикаго» в драфт-лотерее в истории НХЛ – в 2007 году «Блэкхокс» выбрали нападающего Патрика Кейна.
- 9 мая 2023
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35
-
22:55
-
22:11
-
22:05
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:05
-
20:45
-
20:28
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
19:01
-
18:35
-
18:07
-
17:57
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46
-
15:30
-
15:10
-
15:05
-
14:33
-
14:22
-
13:52
-
13:31