Генменеджер «Чикаго» — о победе клуба в драфт-лотерее НХЛ: это может изменить эпоху

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхокс» Кайл Дэвидсон отреагировал на победу команды в драфт-лотерея НХЛ – 2023.

«Вы понимаете, какое влияние может оказать первый общий выбор и получение первого общего выбора в нужный год. Это может изменить франшизу, это может изменить город и это может изменить эпоху в истории команды. Так что в этом есть большой вес и большое значение.

Когда карточка перевернулась, и на ней оказался наш логотип, это сразу бросается в глаза, потому что ты думаешь об этом в преддверии, думаешь о том, что могло бы быть, но не позволяешь себе заходить туда так далеко, потому что, мы не ожидали, что это произойдёт», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Отметим, это второй случай победы «Чикаго» в драфт-лотерее в истории НХЛ – в 2007 году «Блэкхокс» выбрали нападающего Патрика Кейна.