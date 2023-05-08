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The Athletic: шансы, что Бедард изменит организацию, которая его выберет, очень высоки

The Athletic: шансы, что Бедард изменит организацию, которая его выберет, очень высоки
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Журналист The Athletic Кори Пронман прокомментировал предстоящий выбор на драфте НХЛ Коннора Бедарда одной из команд лиги.

«Как чистый атакующий талант Бедард — один из лучших, которых я когда-либо видел на драфте. Его чистый уровень мастерства в возрасте 17 лет находится на одном уровне с такими игроками, как Мэттьюс, Джек Хьюз, Патрик Кейн и Джон Таварес.

Но при этом я не хочу сказать, что Бедард относится к типу талантов Макдэвида — тех, у кого есть почти 100% шанс изменить организацию и стать звездой, — но шансы на то, что он изменит команду, очень велики. Он особенный игрок. Команда, выигравшая в лотерею, получит игрока, у которого есть очень большие шансы изменить график перестройки клуба», — написал Пронман.

Ранее журналист составил список из 37 лучших игроков драфта НХЛ — 2023.

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