The Athletic: шансы, что Бедард изменит организацию, которая его выберет, очень высоки

Журналист The Athletic Кори Пронман прокомментировал предстоящий выбор на драфте НХЛ Коннора Бедарда одной из команд лиги.

«Как чистый атакующий талант Бедард — один из лучших, которых я когда-либо видел на драфте. Его чистый уровень мастерства в возрасте 17 лет находится на одном уровне с такими игроками, как Мэттьюс, Джек Хьюз, Патрик Кейн и Джон Таварес.

Но при этом я не хочу сказать, что Бедард относится к типу талантов Макдэвида — тех, у кого есть почти 100% шанс изменить организацию и стать звездой, — но шансы на то, что он изменит команду, очень велики. Он особенный игрок. Команда, выигравшая в лотерею, получит игрока, у которого есть очень большие шансы изменить график перестройки клуба», — написал Пронман.

Ранее журналист составил список из 37 лучших игроков драфта НХЛ — 2023.