Тренер «Эдмонтона» Вудкрофт прокомментировал поражение 1:5 от «Вегаса»
Поделиться
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт высказался после поражения команды от «Вегас Голден Найтс» (1:5; 1-2) в третьем матче полуфинала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли.
«Мы побеждаем как команда. И проигрываем тоже как команда. Это не вопрос индивидуальностей. Я постоянно возвращаюсь к этому. Мы все можем играть намного лучше», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 11 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Эдмонтон» обыграл своего соперника со счётом 5:1. Пятый матч серии пройдёт 13 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2023
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:43
-
15:39
-
15:34
-
15:32
-
15:15
-
15:07
-
14:40
-
14:40
-
14:27
-
13:43
-
13:23
-
13:07
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:28
-
11:20
-
11:05
-
10:29
-
10:25
-
10:13
-
09:39
-
09:28
-
09:04
-
08:39
-
08:28
-
08:15
-
06:23
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35
Партнерский контент