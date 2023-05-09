Тренер «Эдмонтона» Вудкрофт прокомментировал поражение 1:5 от «Вегаса»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт высказался после поражения команды от «Вегас Голден Найтс» (1:5; 1-2) в третьем матче полуфинала Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли.

«Мы побеждаем как команда. И проигрываем тоже как команда. Это не вопрос индивидуальностей. Я постоянно возвращаюсь к этому. Мы все можем играть намного лучше», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вегаса». Следующая встреча пройдёт в Эдмонтоне 11 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Эдмонтон» обыграл своего соперника со счётом 5:1. Пятый матч серии пройдёт 13 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе.