Форвард Беларуси Ковгореня получил 5+20 на скамейке, ткнув одного из российских игроков

Нападающий сборной Беларуси Арсений Ковгореня получил 5+20 дисциплинарного штрафа за толчок клюшкой в одного из игроков соперника по ходу матча со сборной «Россия 25». В этот момент 17-летний хоккеист находился на скамейке. На момент написания новости счёт 5:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.