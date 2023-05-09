Форвард Беларуси Ковгореня получил 5+20 на скамейке, ткнув одного из российских игроков

Нападающий сборной Беларуси Арсений Ковгореня получил 5+20 дисциплинарного штрафа за толчок клюшкой в одного из игроков соперника по ходу матча со сборной «Россия 25». В этот момент 17-летний хоккеист находился на скамейке. На момент написания новости счёт 5:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4.
Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
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