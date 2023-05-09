Габриэлю Ландескогу проведут операцию на колене, он пропустит весь сезон-2023/2024
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Капитану «Колорадо Эвеланш» Габриэлю Ландескогу 10 мая будет проведена операция по пересадке хряща в правом колене, сообщает пресс-служба «лавин». Операция будет проведена в медицинском центре университета «Раш» в Чикаго.
Ожидается, что 30-летний форвард пропустит весь сезон-2023/2024.
Ландеског пропустит текущий сезон после операции на колене в межсезонье. 30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре прошлого сезона. Ландеског стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в 2022 году.
«Лавины» в текущем регулярном сезоне заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 109 очков после 82 матчей. В розыгрыше Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» в первом раунде уступили «Сиэтл Кракен» со счётом 3-4 в серии.
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