В это никто не верил! Чемпионы НХЛ вылетели от клуба, который существует два года

16 экспертов официального сайта НХЛ, 30 журналистов и экспертов ESPN, 38 журналистов The Athletic – абсолютно все эти люди с единогласием уровня съезда КПСС поставили на проход «Колорадо». Находились редкие оригиналы, которые поставили на «Флориду» и в итоге угадали, но вылет чемпионов уже в первом раунде не мог представить абсолютно никто. Что ж, тем сильнее аккаунты «Сиэтла» в соцсетях веселились над медиамудрецами — хотя сами вряд ли могли поверить в такую сказку.

Консенсусное мнение было таковым: звёзды «Колорадо» лучше глубины «Сиэтла», как и вратарская бригада. Филипп Грубауэр двумя сезонами с процентовкой сейвов ниже 90% реально не сделал ничего, чтобы в него вдруг поверили в плей-офф. «Глубина — это прекрасно, но Натан Маккиннон тоже хорош, даже так у «Лавин» есть очень много талантливых игроков в составе», — считала обозреватель The Athletic Хэйли Салвиан. Кроме того, важным было и домашнее преимущество: команды из Денвера, которые играют в высокогорном городе, традиционно выглядят лучше на своей площадке.

Однако «Колорадо» проиграл — и, что самое шокирующее, проиграл по игре. Несмотря на то что Грубауэр показал классную статистику (92,6% сейвов), нельзя сказать, что он затащил команду в одно лицо. «Сиэтл» выиграл как в скорости, так и в агрессии, что казалось невозможным, вспоминая прошлогодних «Лавин», которые просто выходили и уничтожали своего соперника.

Серия «Колорадо» — «Сиэтл» Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Ярким примером этого был, например, пятый матч серии, где чемпионы играли без дисквалифицированного Кейла Макара. Без звезды переход «Лавин» из обороны в атаку ужасно страдал: остальных защитников либо накрывали силовыми, либо их передачи часто тонули в средней зоне, где пас уже ждали три игрока «Сиэтла». Изредка условный Жирар всё-таки исполнял проход, но это заканчивалось либо вбросом, либо неопасным броском куда-то в живот Грубауэра.

Даже в седьмом матче типичный вертикальный стиль команды прорезался лишь отрезками (например, 16 бросков в первом периоде), и большую часть времени фавориты стерильно катали шайбу в чужой зоне. От такой игры хотелось только спать, но соперников усыпить не вышло. Не помогло и максимальное задействование лидеров: Маккиннон провёл на льду 25 минут, Рантанен — 23.

Впрочем, такое использование звёзд было вполне оправданно. Можно сравнить вторые звенья «Лавин» в прошлом финале и в седьмом матче этой серии.

2022: Ландеског — Кадри — Ничушкин;

2023: Родригес — Комфер — Мальгин.

Одного из этих форвардов «Колорадо», как в анекдоте, «сломал» (Ничушкин), а второго потерял (Кадри). Добавьте к этому травму Ландескога, из-за которой он пропустил весь сезон, а также уход Бураковски как раз в «Сиэтл». Получается, что от топ-6 «лавин» большей части прошлого сезона осталось лишь два форварда. Кроме того, абсолютно неясно, какой эффект на командную атмосферу оказала история с Валерием Ничушкиным: обстоятельства его стремительного отъезда усилиями журналистов стали ещё более загадочными.

Маккиннон и Рантанен старались по максимуму, но глубины не хватило. Красноречивый факт: лишь два полевых игрока «Сиэтла» не набрали очков в семи играх, а у «Колорадо» таких было десять (!). При этом весь сезон слухи отправляли в Денвер самых разных центров для закрытия места Кадри во втором звене, но в итоге менеджеры решили взять Ларса Эллера для глубины и усиления третьего звена. Ожидания эти не оправдались: автор золотого гола «Вашингтона»-2018 набрал в плей-офф 0+0, как и многие другие игроки боттом-6.

Конечно, можно критиковать менеджмент, но в Америке часто и справедливо говорят: НХЛ по факту наказывает за успех — у чемпионов не было ни шанса сохранить костяк из-за потолка зарплат. Вопрос в том, насколько это справедливо: всё-таки большинство игроков чемпионского состава они не за «денежную компенсацию» выкупили, а развивали сами — но это тема для другого текста.

Здесь остаётся только похвалить «Сиэтл». С одной стороны, драфт расширения всё равно стал провалом (о чём говорят 60 очков в первом сезоне), с другой — он оставил возможность плотно поработать на рынке в этом году. «Кракен» подписали на рынке упомянутого выше Бураковски, смогли задёшево выменять у придавленного потолком «Коламбуса» Бьёркстранда, который оформил дубль в седьмой игре, бесплатно забрали у «Нэшвилла» Толванена с драфта отказов.

В результате получилась удивительная картина: даже с травмами, которые у «Сиэтла» тоже были и выбили полноценную тройку форвардов, второе звено новичков лиги (Гика — Веннберг — Шварц) выглядело лучше по именам, чем у их оппонентов. Чему точно можно поучиться у «Кракен», так это управлению платёжкой: ни один игрок в «Сиэтле» не получает больше $ 6 млн, что для современной НХЛ с её контрактами авансом тем более удивительно.

Серия «Колорадо» — «Сиэтл» Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

Ну а что дальше в Денвере? У половины форвардов клуба истекают контракты, но большой и реальной потерей выглядит только Джей Ти Комфер. Кроме того, на рынок выходит главный ветеран клуба Эрик Джонсон, но его уход и так давно ожидался. Становятся свободными агентами ветераны Кольяно и Хельм, и, скорее всего, клубу надо заново собирать четвёртое звено и омолаживать его. Внутренних ресурсов для этого не очень много: большинство проспектов раздали в обменах.

У «лавин» сейчас есть примерно $ 13,5 млн на девять позиций в составе: с другой стороны, большинство позиций в первых двух пятёрках заполнены. Есть ощущение, что клубу надо менять кого-то из дуэта Жирар — Тэйвз: не из-за того, что они плохо играют, но ресурсов для получения так нужного составу второго центра у клуба больше нет. Да и контракт Девона истекает через год, а на рынке ему могут дать куда больше, чем «Колорадо» сможет предложить.

В принципе, ещё год назад было понятно, что сезон после чемпионства лёгким для «лавин» не будет — но никто и представить не мог, что он закончится так рано и при таких обстоятельствах. Впереди работа по поиску людей, которые будут готовы поступиться сотнями тысяч долларов ради потенциального чемпионства в команде Маккиннона: всё-таки «золотой» костяк этой команды никуда пока не делся.