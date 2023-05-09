The Athletic считает, что Мичкова на драфте НХЛ выберет «Сан-Хосе» под четвёртым номером

Североамериканский журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic спрогнозировал выбор первых 16 команд Национальной хоккейной лиги на драфте 2023 года.

Журналист считает, что российского форварда Матвея Мичкова задрафтует «Сан-Хосе Шаркс» под четвёртым номером.

«Послание генерального менеджера «акул» Майка Грира всегда заключалось в том, что он хочет как можно скорее спланировать перестройку, но при этом не хочет торопиться и делать что-нибудь для краткосрочной выгоды. Этот выбор может стать настоящей проверкой двух сторон его плана. Мичков — лучший из доступных игроков. Он может быть основным атакующим талантом, но «Шаркс», возможно, придётся ждать его три года из-за контракта в КХЛ.

Однако если Мичков сможет менять ход матча на уровне Кирилла Капризова и Никиты Кучерова и войти в состав как раз в тот момент, когда клуб снова будет готов к серьёзным целям… разве это не стоит того, чтобы подождать?», — сказано в статье.

Топ-5 прогнозируемого выбора драфта выглядит так:

1. «Чикаго» – Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);

2. «Анахайм» – Адам Фантилли (университет Мичигана);

3. «Коламбус» – Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);

4. «Сан-Хосе» – Матвей Мичков (СКА, КХЛ);

5. «Монреаль» – Лео Карлссон («Эребру», Швеция).