«Это неприемлемо». Капитан «Дэвилз» — о разгромном поражении от «Каролины»

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир выразил своё разочарование разгромным поражением в четвёртом матче серии с «Каролиной» (1:6). После этого поражения «Дэвилз» уступают в серии до четырёх побед со счётом 1-3.

«Это неприемлемо. Поначалу у нас складывалась игра, мы забили гол, но вскоре на нашей скамейке стало тихо, и расплата за это не заставила себя долго ждать. Надо извлечь из этого урок и не допускать такого в дальнейшем.

Теперь мы должны показать нашу лучшую игру в следующем матче. Мы должны держаться вместе, и у нас больше нет времени жалеть себя и допускать ошибки», — цитирует Хишира пресс-служба НХЛ.

Следующий матч серии состоится на площадке «Каролины» 12 мая.