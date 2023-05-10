Порядин — о карьере в «Нефтехимике»: тяжело всё время прыгать выше и выше

Нападающий «Спартака» Павел Порядин оценил свою карьеру в составе «Нефтехимика» и заявил, что в ней было очень много положительных моментов. Форвард выступал за нижнекамцев на протяжении восьми сезонов.
«Если посмотреть на сезон, то он был хорошим и успешным. Конечно, хочется всегда добиваться более высоких результатов. Я провёл в Нижнекамске восемь лет, и, конечно, тяжело всё время прыгать выше и выше. У нас была хорошая команда, мы пошумели в плей-офф, нам немного не хватило, чтобы обыграть «Ак Барс» в первом раунде, из-за чего мы расстроились. Всё равно есть очень много положительных моментов, и этот сезон я могу занести себе в актив», — цитирует Порядина ТАСС.
Напомним, 26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.
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