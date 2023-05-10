Козлов — о продлении контракта с Амировым: тренерский штаб «Салавата» рассчитывает на него

главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с нападающим Родионом Амировым. 21-летний форвард в данный момент проходит курс лечения от опухоли головного мозга.

«Рад, что Родион Амиров остаётся в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лёд. Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».