Козлов — о продлении контракта с Амировым: тренерский штаб «Салавата» рассчитывает на него
Поделиться
главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал подписание нового однолетнего контракта с нападающим Родионом Амировым. 21-летний форвард в данный момент проходит курс лечения от опухоли головного мозга.
«Рад, что Родион Амиров остаётся в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лёд. Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 мая 2023
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:17
-
09:50
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:35
-
08:21
-
07:29
-
04:41
- 9 мая 2023
-
23:39
-
23:22
-
23:05
-
22:38
-
22:27
-
21:52
-
21:31
-
21:09
-
20:52
-
20:40
-
20:21
-
20:02
-
19:42
-
19:27
-
19:12
-
18:44
-
18:31
-
18:16
-
18:06
-
17:48
-
17:39
-
17:25
-
17:10
Партнерский контент