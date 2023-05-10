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Воробьёв — о переходе в «Автомобилист»: хотелось перейти в сильный клуб с амбициями

Воробьёв — о переходе в «Автомобилист»: хотелось перейти в сильный клуб с амбициями
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Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв рассказал, почему выбрал екатеринбургский клуб для продолжения карьеры. Игрок обороны предыдущие три сезона провёл в составе «Нефтехимика».

«Я считаю, что «Автомобилист» — топ-клуб и такой клуб уже давно должен был добиться более высоких результатов. Поэтому ситуация такая, что и клубу есть куда стремиться и есть что доказывать, и мне хотелось сделать шаг вперёд, вернуться в топ-клуб. Я уже выступал за ЦСКА, и мне всегда хотелось находиться в клубе, который борется за самые высокие места. Недолго думал. Да, были другие варианты, но мы разговаривали с Николаем Николаевичем (Заварухиным, главным тренером «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата»), он объяснил мне, что от меня хочет, чего ждёт от моей игры, и наши интересы сошлись – надеюсь, у нас получится достичь самых высоких командных целей.

Город являлся важным фактором при выборе команды? Не могу сказать, что была большая разница, в каком городе играть. Последние три года я провёл в Нижнекамске. Это не играло роли, хотелось перейти в сильный клуб с амбициями. Все хотят поднять кубок над головой, и, думаю, у нас это должно получиться», — цитирует Воробьёва пресс-служба екатеринбургского клуба.

В сезоне-2022/2023 Воробьёв стал рекордсменом КХЛ по количеству заблокированных бросков за один чемпионат, побив достижение Вилле Покки, который в сезоне-2019/2020 161 раз блокировал броски.

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