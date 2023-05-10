Куляш: создание «России 25» — отличная идея. Дети смотрят на хоккей и хотят им заниматься

Известный в прошлом защитник сборной России, тренер Денис Куляш поделился своим мнением относительно турне сборной «Россия 25» по городам России, а также участия в турнире в Астане.

«Отличная идея, которая способствует популяризации хоккея. Я смотрел трансляции, ролики в интернете и был приятно удивлён тем интересом, который был у зрителей к этим играм в Челябинске, Астане, Красноярске. Уверен, что не меньший интерес будет в Туле и Минске. На хоккей приходили семьями, было много маленьких детей, и я уверен, что после того, как увидели игру сборной России воочию, они захотят сами заниматься хоккеем и будут стремиться попасть в сборную. В мою бытность подобных турне не было, и я рад за нынешнее поколение ребят, которые имеют возможность в составе команды ездить по городам и прославлять наш хоккей. В нынешней ситуации важен и результат, и сама идея, и её реализация. А по количеству зрителей очевидно, что решение ФХР о подобном турне абсолютно правильное», — сказал Куляш в интервью «Чемпионату».