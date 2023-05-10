Крис Уайдман рассказал, что было причиной проблем Евгения Дадонова в «Монреале»

Американский экс-защитник «Торпедо» Крис Уайдман рассказал, с какими трудностями столкнулся российский нападающий Евгений Дадонов, выступая в НХЛ. Хоккеисты в прошедшем регулярном сезоне НХЛ вместе выступали за «Монреаль».
«С нами в этом году играл Евгений Дадонов, сейчас он потрясающе играет за «Даллас». Мы с ним сидели рядом в раздевалке, и я мог быть с ним откровенным, потому что сам поиграл в России. Так вот у него в «Монреале» неудачно складывался сезон, и пресса была к нему несправедлива, совершенно заблуждалась на его счёт.
Он любящий отец, у него жена и четверо детей, но семья живёт во Флориде, потому что дети ходят там в школу. Он весь год был вдалеке от них, думаю, это его терзало. Это русская культура – иметь семью, быть отцом, а он был этого лишён и, возможно, это влияло на его игру. А его тут изображали человеком, которому никто в команде не нравится, который не вписывается в команду, но это неправда. Он просто переживал сложные времена, и сейчас я счастлив за него, что он хорошо играет.
Одна из главных сложностей для этих ребят – проблемы с коммуникацией. И даже когда они общаются, многим тяжело делать это свободно, выражать эмоции. Они говорят монотонно, потому что не хотят сказать что-то не то. Думаю, им тяжело, особенно в клубах с большим вниманием прессы», — сказал Уайдман в подкасте Cam&Strick.
- 10 мая 2023
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