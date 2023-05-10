Радулов повторил рекорд «Ак Барса» по количеству голов за один розыгрыш плей-офф КХЛ

Капитан «Ак Барса» Александр Радулов повторил рекорд казанской команды пятилетней давности по количеству голов за один розыгрыш Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В 2018 году 10 шайб забросил нападающий Станислав Галиев. Столько же в прошедшем плей-офф – на счету Радулова. По девять шайб за один розыгрыш Кубка Гагарина в составе казанского клуба забивали нападающий Юкка Хентунен (2009 год) и Оскар Мёллер (2015 год).
Радулов по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром КХЛ, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах.
Сегодня стало известно, что Радулов наряду с Дмитрием Яшкиным и Александром Никишиным из СКА номинирован на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
- 10 мая 2023
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