Черкас: сейчас Гусеву намного сложнее проявлять себя в КХЛ

Заслуженный тренер России и бывший голкипер СКА Сергей Черкас предположил, почему форвард Никита Гусев не смог показать своей лучшей игры в прошлом сезоне в КХЛ.

«С Гусевым такая странная история. Он всегда почему-то приходит без «предсезонки», где-то сам готовится, показывает себя. Потом приезжает, в течение чемпионата набирает форму. На этот раз Никита так и не достиг её пика, от него ждали другой игры.

Но я бы обратил внимание, что сейчас Гусеву намного сложнее проявлять себя в КХЛ. Когда он уезжал в Северную Америку, то площадки в России были большие, а сейчас уменьшились до энхаэловских стандартов. И хоккей, соответственно, стал быстрее, много контактов, надо постоянно идти в единоборства. Если ты чуть-чуть медленный, потерял скорость, уже тяжело. Надо держать удар, а какими-то большими габаритами Никита не обладает. Значит, нужна хитрость, позволяющая уходить от силовых приёмов, быстро отрываться от соперников», — приводит слова Черкаса «Спорт уик-энд».

30-летний нападающий провёл в плей-офф за СКА 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов.