Бушар повторил рекорд XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф

В Эдмонтоне проходит четвёртый матч полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором местные «Ойлерз» принимают «Вегас Голден Найтс». После двух периодов хозяева уверенно впереди — 4:0.

Голом в большинстве в составе «Эдмонтона» отметился канадский защитник Эван Бушар, который набрал 13-е очко в нынешнем плей-офф при игре с численным преимуществом. Таким образом Бушар повторил лучший результат XXI века по очкам в большинстве среди защитников в одном плей-офф НХЛ, который в 2021 году установил Виктор Хедман, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Рекорд лиги за историю НХЛ принадлежит Элу Макиннису — 23 очка в 1989 году. Следом располагаются Рэй Бурк (17 в 1991-м) и Денис Потвин (15 в 1981-м).