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Голевая передача Клима Костина помогла «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Вегасом»

Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Ньюджент-Хопкинс. Российской нападающий Клим Костин отдал один голевой пас.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Николя Руа. Его гол стал последним в матче. Российский форвард Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.

После этого матча счёт в серии стал ничейный – 2-2. Следующая встреча пройдёт в Парадайсе 13 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Вегас» обыграл своего соперника со счётом 5:1