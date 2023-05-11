Голевая передача Клима Костина помогла «Эдмонтону» сравнять счёт в серии с «Вегасом»
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Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Ньюджент-Хопкинс. Российской нападающий Клим Костин отдал один голевой пас.
Единственную шайбу в составе гостей забросил Николя Руа. Его гол стал последним в матче. Российский форвард Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.
После этого матча счёт в серии стал ничейный – 2-2. Следующая встреча пройдёт в Парадайсе 13 мая. Начало матча — в 5:00 мск. В предыдущем матче «Вегас» обыграл своего соперника со счётом 5:1
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
11 мая 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Бьюгстад (Костин) – 06:46 (5x5) 2:0 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 07:38 (5x4) 3:0 Экхольм (Драйзайтль, Ямамото) – 13:30 (5x5) 4:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 34:45 (5x5) 4:1 Руа (Каррье, Теодор) – 45:58 (5x5)
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