Генменеджер «Трактора» — о подписании Шарова: нам нужны крепкие хоккеисты

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с воспитанником клуба нападающим Александром Шаровым. Соглашение с форвардом рассчитано сроком на два сезона.

«Подписание Александра Шарова, воспитанника школы клуба, продиктовано прежде всего тем, что «Трактору» на длинной дистанции чемпионата нужны крепкие хоккеисты, способные выдержать нагрузку и темп сезона. Уверен, что сам нападающий многое переосмыслил с момента последней игры за команду и стал настоящим профессионалом, что подтверждают люди, работавшие с ним в минувшие годы в Хабаровске. У Александра есть все шансы добиться с родным «Трактором» самых высоких целей», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.

В прошедшем сезоне 27-летний Шаров выступал за «Амур», где набрал 18 (7+11) очков за 68 матчей.