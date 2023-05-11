ЧМ-2023 по хоккею: составы групп, в каких сборных есть игроки из КХЛ

В пятницу, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. Второй год подряд чемпионат мира пройдёт без участия сборных России и Беларуси, которые решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) по-прежнему отстранены от всех международных турниров под своей эгидой. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Состав групп участников чемпионата мира:
Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия, Венгрия.
Группа В: Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
В составы 16 команд-участниц попали всего пять представителей российских клубов.
Четверо из них включены в окончательный состав национальной команды Казахстана: Валерий Орехов («Адмирал», КХЛ), Роман Старченко («Спартак», КХЛ), Евгений Рымарев (АКМ, ВХЛ) и Максим Мусоров («Химик», ВХЛ). Ещё один игрок попал в заявку сборной Словении — Ян Дрозг («Амур», КХЛ).
- 11 мая 2023
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