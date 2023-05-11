Владимир Крикунов назвал самого ценного тренера КХЛ в прошедшем сезоне

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал список финалистов в борьбе за награду лучшему тренеру сезона-2022/2023. На приз претендуют Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Фёдоров (ЦСКА).

«В этом году самый ценный тренер — Фёдоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы? Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.

Ларионов, Билялетдинов и Фёдоров отработали на славу. Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире.

Смогли бы они проявить себя в НХЛ? Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку. Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера, боятся брать наших. Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры», — сказал Крикунов в интервью Sport24.

Фёдоров стал обладателем второго Кубка Гагарина подряд. Под руководством специалиста армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года, а в седьмых матчах серий у Фёдорова 100%-ный результат – пять из пяти. Специалист одержал 59 побед в 95 матчах у руля ЦСКА.