КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2022/2023

Пресс-служба КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. В тройку претендентов попали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Фёдоров (ЦСКА).
Билялетдинов («Ак Барс») одержал 35 побед в 49 матчах, возглавив казанскую команду в конце декабря после ухода Олега Знарка. Под руководством специалиста «Ак Барс» завершил регулярку на первом месте Восточной конференции и дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в семи матчах.
Ларионов провёл дебютный сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. В 75 матчах у руля «Торпедо» специалист одержал 46 побед и стал главным открытием прошедшего чемпионата среди тренеров.
Фёдоров стал обладателем второго Кубка Гагарина подряд. Под руководством специалиста армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года, а в седьмых матчах серий у Фёдорова 100% результат – пять из пяти. Специалист одержал 59 побед в 95 матчах у руля ЦСКА.
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