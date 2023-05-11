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Журналист Пронман считает, что Мичкова на драфте НХЛ — 2023 выберет «Вашингтон»

Журналист Пронман считает, что Мичкова на драфте НХЛ — 2023 выберет «Вашингтон»
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Журналист The Athletic Кори Пронман предположил, что российский форвард Матвей Мичков на драфте НХЛ — 2023 будет выбран клубом «Вашингтон Кэпиталз» под восьмым номером.

«Я думаю, восьмой пик — это реалистичное место Мичкова, плюс-минус одна или две позиции. В самых ранних дискуссиях в НХЛ о Мичкове «Вашингтон» и «Детройт» назывались фаворитами в борьбе за форварда. Но никто не знает наверняка, что будет. К этому моменту он может быть уже выбранным или, возможно, опустится ещё ниже», — сказано в статье.

Первые две строчки выбора заняли канадцы Коннор Бедард и Адам Фантилли («Чикаго» и «Анахайм» соответственно). На третьем месте — выбор Уилла Смита «Коламбусом».

Ранее известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев назвал самого перспективного российского хоккеиста на драфте НХЛ — 2023.

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