Дементьев назвал самого перспективного российского хоккеиста на драфте НХЛ — 2023

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Бут — самый перспективный российский хоккеист на драфте НХЛ — 2023. Также специалист сравнил Бута и Матвея Мичкова.

«Если говорить о молодых талантах из России в НХЛ, то лично для меня в плане перспективы на ближайшие пять лет самым перспективным русским хоккеистом для драфта является Даниил Бут.

Как человек, который работал на драфте, могу сказать: что у Матвея Мичкова, что у Даниила Бута очень большое будущее. Но если их сравнивать, то я бы сперва обратил внимание на Бута. Потому что он мощный, габаритный и продуктивный хоккеист. Благодаря этим данным он принесёт много пользы любой команде», — сказал Дементьев в интервью RT.

Бут в прошедшем сезоне сыграл за «Локомотив» 16 матчей, в которых отметился двумя голами.