Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев назвал самого перспективного российского хоккеиста на драфте НХЛ — 2023

Дементьев назвал самого перспективного российского хоккеиста на драфте НХЛ — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Бут — самый перспективный российский хоккеист на драфте НХЛ — 2023. Также специалист сравнил Бута и Матвея Мичкова.

«Если говорить о молодых талантах из России в НХЛ, то лично для меня в плане перспективы на ближайшие пять лет самым перспективным русским хоккеистом для драфта является Даниил Бут.

Как человек, который работал на драфте, могу сказать: что у Матвея Мичкова, что у Даниила Бута очень большое будущее. Но если их сравнивать, то я бы сперва обратил внимание на Бута. Потому что он мощный, габаритный и продуктивный хоккеист. Благодаря этим данным он принесёт много пользы любой команде», — сказал Дементьев в интервью RT.

Бут в прошедшем сезоне сыграл за «Локомотив» 16 матчей, в которых отметился двумя голами.

Дементьев поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ — 2023:
Дементьев — о драфте НХЛ: не думаю, что Мичков будет выбран в первой пятёрке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023